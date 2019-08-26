HABER

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyündeki bir cami ve iki ev zarar gördü.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyündeki bir cami ve iki ev zarar gördü. Köy sakinleri selin zararlarının giderilmesi için yardım bekliyor.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Güneşli köyünde geçtiğimiz hafta yaşanan selde köyün camisi ve Dursun Sevim ile Sultan Kayacan’a ait iki ev kullanılamaz hale geldi. Selden dolayı kapanan köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yeniden trafiğe açıldı. AFAD ekipleri de köye gelerek zarar tespiti yaparken, köye şu ana kadar hiçbir yardımın ulaşmadığı iddia edildi.
Selden zarar gören Güneşli köyü camisinin temizliği, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Cami halen kullanılamazken köy sakinleri kendi imkanları ile eksikleri tamamlamaya çalışıyor.
Evleri zarar gören Dursun Sevim ile Sultan Kayacan ise bir haftadır komşularında ya da akrabalarında kalıyor. Evlerinin içerisi tamamen çamur dolan iki aile, yetkililerden gelecek yardımı bekliyor.
Çaylıoğlu ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fikri Kayacan, selden dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Kayacan, "Geçtiğimiz hafta yaşanan selde Güneşli köyünde ciddi zararlar meydana geldi. 3 tane evin alt katını su bastı ve iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ahırlar, kümesler ve arı kovanlarında ciddi zararlar meydana geldi. Fındık tarlaları sele gitti. Köyümüzün camisi de yine aynı şekilde sel suları altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Selden sonra AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Rıfkı Gültekin, CHP Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Şanver Aktağ, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır dışında kimse köyümüze gelip halimizi görmedi. Güneşli köyünde çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Selden dolayı gelen hayvan leşleri ve çöpler havaların ısınması ile birlikte kokuya neden oluyor. Kokudan köye girilmiyor ve bu durum ciddi hastalıklara sebep olabilir. Bizler bölge halkı olarak milletvekillerinin, valimizin, kaymakamımızın, müftümüzün yaşadığımız felaketi görmelerini istiyoruz. Gelsinler bir baksınlar ne halde olduğumuza. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapmalarını istiyoruz” dedi.

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor

Selden zarar gören Güneşli köyü yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li ilçe başkanına silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.