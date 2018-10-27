Sele kapılan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken sele kapılarak yaşamını yitiren 6 düzensiz göçmenin cenazesi, Suriye'ye gönderildi.
Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde aşırı yağıştan dolayı sel sularına kapılarak boğulan 6 Suriyelinin, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsileri tamamlandı.
Cenazeler, işlemlerin ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi.
Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında iki gün önce menfezin içinde cesetler tespit edilmiş, bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, sınırı yasa dışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulduğu tespit edilen 6 erkek cesedine ulaşmıştı.
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