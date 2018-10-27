HABER

Sele kapılan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Sele kapılan 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken sele kapılarak yaşamını yitiren 6 düzensiz göçmenin cenazesi, Suriye'ye gönderildi.

Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında menfezin içinde aşırı yağıştan dolayı sel sularına kapılarak boğulan 6 Suriyelinin, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki otopsileri tamamlandı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi.

Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi civarında iki gün önce menfezin içinde cesetler tespit edilmiş, bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme birimi, sınırı yasa dışı geçmek isterken sel sularına kapılarak boğulduğu tespit edilen 6 erkek cesedine ulaşmıştı.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Limni Gölü'nde kış güzelliğiLimni Gölü'nde kış güzelliği
Yarış atlarının ölümüne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlamaYarış atlarının ölümüne neden olan sivrisineklere karşı ilaçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze hatay sel Suriyeli yayladağ

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

CHP’li Alban: Nutuk, her 29 Ekim'de liselerde ücretsiz dağıtılsın

CHP’li Alban: Nutuk, her 29 Ekim'de liselerde ücretsiz dağıtılsın

Emekli polisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Emekli polisin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

2069 yılında Türkiye'nin nüfusu bakın kaç milyon olacak

2069 yılında Türkiye'nin nüfusu bakın kaç milyon olacak

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.