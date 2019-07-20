Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek kurtardı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sel sularında sürüklenen köpeği gören vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı.

Düzce’de etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuştu. Bir ev ve yollar sular altında kalırken, Akçakoca ilçesinde de bir köpek sel sularına kapıldı. Köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden suya atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın davranışı takdir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

