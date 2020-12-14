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  4. Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Sele kapılan otomobil 5 kilometre uzaklıkta bulundu

14.12.2020 22:31 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sabah sel sularına kapılan otomobil, 5 kilometre uzaklıkta köprü ayaklarına takılmış halde bulundu.Bugün Kumluca Ortaköy Mahallesi’nde aşırı sağanak yağmur nedeniyle saat 11.00’de evin önünden sele kapılan otomobili sahibi Soner Kırsal ve kardeşleri gün boyu aradı.

Antalya’da sabah sel sularına kapılan otomobil, 5 kilometre uzaklıkta köprü ayaklarına takılmış halde bulundu.
Bugün Kumluca Ortaköy Mahallesi’nde aşırı sağanak yağmur nedeniyle saat 11.00’de evin önünden sele kapılan otomobili sahibi Soner Kırsal ve kardeşleri gün boyu aradı. Otomobil, sele kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Sarıcasu Mahallesi Karamıklar mevkiinde Baysı Deresi üzerinde bir köprünün ayaklarında takılmış halde bulundu. Akşam saatlerinde bulunan otomobilin hurdaya döndüğü görülürken, otomobilin hali selin kuvvetini ortaya koydu.

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