Selen Görgüzel Alkan: Ben dahil sakin olalım

Kısa bir süre öncesine kadar kızının okul kaydı için gittiği Amerika’dan paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel Alkan, yurt dışında bulunduğu süre zarfında bolca eğlenmiş ve sosyal medya hesabından kızı ve kendisinin keyifli fotoğraf ve videolarını takipçilerine ulaştırmıştı. Yine yurtdışında bulunduğu sırada hakkında ortaya atılan ‘Eşi Hamdi Alkan’dan boşanıyor’ şeklindeki açıklamalara bir de yanıt veren Alkan, Türkiye’ye döndükten sonra bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

“HERKES SİNİRLİ”

Instagram hesabı üzerinden eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ve bayram mesajı veren Selen Görgüzel Alkan, hikaye kısmından paylaştığı video üzerinden ise kendisi de dahil çevresindeki insanların gergin ve depresyonda olduklarını söylerken onları sakin olmaya davet etti.



