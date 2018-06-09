MAGAZİN

Selen Görgüzel Alkan: Beyonce, Rihanna ve Jennifer Lopez canınızı yerim! Allah razı olsun sizden

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la evli olan Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından, bedeniyle ne kadar barışık olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Selen Görgüzel Alkan: Beyonce, Rihanna ve Jennifer Lopez canınızı yerim! Allah razı olsun sizden

Hamdi Alkan’la yaptığı evlilik sonrasında özellikle magazin muhabirlerinin çok daha yakından takip etmeye başladığı bir isim haline gelen Selen Görgüzel Alkan, aynı zamanda aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden de kendisinden söz ettiriyor. Kimi zaman eşiyle birlikte çıktığı bir seyahatten fotoğraflar paylaşırken kimi zaman da kızlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunabiliyor.

Ancak Selen Hanım’ın son paylaşımı tamamen kendi görüntüsü üzerine oldu. Dünyaca ünlü pop şarkıcıları üzerinden bir gönderme yapan ve onlara teşekkür eden Selen Görgüzel Alkan şunları yazdı: “Şu balık eti modasını çıkaran çok sevgili Beyonce, Rihanna ve JLO gibi çok değerli sanatçıların canını yerim Allah razı olsun sizden oh be! Kahrolsun zayıflık yaşasın balık etlilik!”


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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Alkan beyonce

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