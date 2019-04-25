Selen Görgüzel Alkan'ın ilk konser heyecanı! Derin dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Geride bıraktığımız mart ayında İmdat adını verdiği şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Selen Görgüzel, Gece Nakkaştepe'de sahneye çıktı. Selen Görgüzel, "İmdat" şarkısının ilk konserinde iki saat süren sahne performansıyla büyüledi.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN DERİN SIRT DEKOLTELİ SAHNE

Görgüzel, konserde iki ayrı kostüm giydi. Ünlü modacı Barış Avcı imzalı derin sırt dekolteli siyah kostümüyle sahne tarzındaki iddiasını ortaya koyan Selen Görgüzel, ikinci yarıda ise Maab by Binnur Caydaş imzalı kostümüyle sahneye çıktı.

Derin sırt dekolteli bir elbise tercih eden Görgüzel, "Seninle Başım Dertte" şarkısının nakaratındaki "ne yapsam bilmiyorum canımdan bir parçasın" sözlerini üst üste söyleyerek sahneden eşine seslendi.

SELEN GÖRGÜZEL'İN ÇİFTE KUTLAMASI

Pop ve alaturka şarkılardan oluşan repertuvarıyla tam 2 saat sahnede kalan Selen Görgüzel, izleyicilerden tam not aldı.

Selen Görgüzel'in ilk sahne performasında sesinin güzelliği ve yorumu beğenilirken çifte mutluluk yaşayan Görgüzel, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bizi tam 5 yıl önce bugün aşk birleştirdi.Sevişip, didiştiğin en gıcık olduğun anda bile vazgeçemediğin her haline kenetlendiğin birinden başka size daha kim can olabilir ki? İyi ki varsın Hamdim, seni çok seviyorum. Bu 24 Nisan'da var bir keramet, hayatımın 2. dönüm noktası. Çifte mutluluk yaşıyorum hem evlilik yıl dönümümüz hem de ilk sahne programım"

Eşi Hamdi Alkan ise "Selen'in her daim yanındayım, ben sesinin güzelliğini biliyorum ama ilk defa profesyonel bir sahnede dinleyeceğim. Ben de onun kadar heyecanlıyım." dedi.



