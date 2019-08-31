Selen Görgüzel Alkan isyan etti: İğrenç içki şişelerini...

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın eşi olan Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla spor yaptığı parkta gördüğü bir yanlışı takipçileriyle paylaştı.

Parkların geceleri alkol alan insanlarla dolduğunu ve bunların içki şişelerini ve bira kutularını yerlere attığını söyleyen Selen Görgüzel isyan etti. Çevre temizliğine önem veren ve zaman zaman eşiyle gittiği tatilde çöp toplarken anlarını paylaşan Görgüzel paylaşımında "Parka iğrenç içki şişelerini, bira kutularını ve zıkkımlandıkları cipsleri atanları döveceğim" yazdı.



