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Selen Görgüzel beyaz bikinisini giyip poz üstüne poz verdi!

26.06.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşanan Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde Bodrum'da 3 loca kapatarak olay olmuştu. Bodrum tatiline devam eden Selen Görgüzel beyaz bikinisiyle sere serpe uzanıp pozlar verdi.

Selen Görgüzel beyaz bikinisini giyip poz üstüne poz verdi!

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Instagram'da soyadını değiştirmeye çalışan ve bir türlü Instagram'dan olumlu tepki alamayan Selen Görgüzel bir yandan da yazın tadını çıkarıyor.

Bodrum'da tatilde olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde 3 loca kapatarak gündeme gelmişti. Küçük bikini altısıyla pozlarını paylaşan Selen Görgüzel bu sefer de beyaz bikinisini giydi ve arkadaşına saatlerce fotoğraf çektirdi.

Ekran Alıntısı

Tanga bikini altı dikkat çeken Görgüzel sere serpe pozlar verirken Magazinburada kameralarına da yakalandı.

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Formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel arkadaşlarının çektiği fotoğrafları görünce mutlu oldu ve köpeğiyle denize girdi.

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