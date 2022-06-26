Selen Görgüzel beyaz bikinisini giyip poz üstüne poz verdi!

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Instagram'da soyadını değiştirmeye çalışan ve bir türlü Instagram'dan olumlu tepki alamayan Selen Görgüzel bir yandan da yazın tadını çıkarıyor.

Bodrum'da tatilde olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde 3 loca kapatarak gündeme gelmişti. Küçük bikini altısıyla pozlarını paylaşan Selen Görgüzel bu sefer de beyaz bikinisini giydi ve arkadaşına saatlerce fotoğraf çektirdi.

Tanga bikini altı dikkat çeken Görgüzel sere serpe pozlar verirken Magazinburada kameralarına da yakalandı.

Formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel arkadaşlarının çektiği fotoğrafları görünce mutlu oldu ve köpeğiyle denize girdi.





