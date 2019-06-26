MAGAZİN

Selen Görgüzel'den 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 01:29 | Son Güncelleme

Enis Fosforoğlu'nun cenaze törenine Hamdi Alkan - Selen Görgüzel çiftinin fotoğraf çekmesi damga vurmuştu. Selen Görgüzel ise eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Selen Görgüzel'den 'fotoğraf' eleştirilerine yanıt

Hayatını kaybeden usta oyuncu Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, tabuta sarılıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'i telefonla çekerken, o anlar fotoğraflandı.

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Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Alkan'ın o açıklaması:

"Bugüne kadar hayatımı evladımı ailemi hiçe sayarak beni bir magazin figürü haline getirmeye çalıştınız ses etmedim...Hepinizle arkadaşlık dostluk ettim onların da işidir dedim! ama bu sefer olmadı çok canımı yaktınız hem de acım varken yaptınız hiç bir zaman affetmeyeceğim... Bu haberi yapan hem Allah katında hem de adalet önünde hesabını verecek!
Vicdansızsınız! Lanet olsun sizin magazin anlayışınıza! Benim canımı acımı sorgulayacak kadar kendinizi Allahlaştırmaya kalkıyorsunuz! Baba dediğim Enis abimi kaybetmişim yüreğim dağlanırken tabut başındaki fotoğraflarımı paylaşıp acımı şova döndüren sizsiniz!

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Bir de tabut başında poz verdi diye haber yapmışsınız yazık size! Eşimden ben rica ettim. Enis babamın tabut ve cenaze fotoğraflarını çek diye çünkü hayat Instagram'dan ibaret değil. Aile arşivi denen bir şey var. Acını sevincini özel sakladığın! Ben çekip bir yerde mi paylaştım? çeken siz! Haber yapan siz! Yerilen ben! Enis baba çok özür dilerim böyle saçma sapan bir magazin haberinde adın benim yüzümden geçtiği için!"


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Anahtar Kelimeler:
Enis Fosforoğlu selen görgüzel hamdi alkan

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