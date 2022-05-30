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Selen Görgüzel: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...

30.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşanan ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel kıyafetleri ve tiyatrodaki öpüşme sahnesi yüzünden sahnelerinin iptal edildiğini canlı yayında açıkladı. Selen Görgüzel'in sahnede rol arkadaşıyla öpüşmesi gündem olmuştu.

Selen Görgüzel: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...

Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel 2.Sayfa programına katıldı. Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan’ın aldığı hediyeleri geri verdiğini söyleyen Görgüzel, "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir klip çeken Görgüzel sahnelerinin bazılarının kıyafetleri yüzünden iptal edildiğini de söyledi.

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Selin Görgüzel açıklamasında "Konserlerim kıyafetlerim yüzünden ve öpüşme sahnem sebebiyle iptal edildi. Menajerim 'üzerimiz çizilmeye başlandı' diye aradı." yorumunda bulundu.

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ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahnede Kangı oyunu bölerek Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alınca gündem olmuştu.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan'ın ailesine sitemSelen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan'ın ailesine sitem


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