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Selen Görgüzel poz verdi Hamdi Alkan çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Paylaşımlarıyla her daim adından söz ettiren Selen Görgüzel, son olarak eşi Hamdi Alkan'a cesur mayosuyla poz verdi. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki Görgüzel, fiziğiyle hayran bıraktı.

Selen Görgüzel poz verdi Hamdi Alkan çekti

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görgüzel, son olarak mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"BANA HAYAT HEP YAZ"

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi.

selen-gorguzel-curetkar-mayosuyla-verdigi-13573845_3299_m

Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel "Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel" notunu düştü.

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