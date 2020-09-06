Selen Görgüzel poz verdi Hamdi Alkan çekti

2014 yılında Hamdi Alkan ile nikah masasına oturan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Görgüzel, son olarak mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"BANA HAYAT HEP YAZ"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşmaya çalışan 41 yaşındaki Selen Görgüzel, mayosuyla eşi Hamdi Alkan'a poz verdi.

Cesur pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Görgüzel "Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel" notunu düştü.

