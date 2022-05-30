MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel yeniden gündem oldu! Kendisi açıkladı: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...

Selen Görgüzel yeniden gündem oldu! Kendisi açıkladı: Öpüşme sahnelerim nedeniyle...

30.05.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel yine gündemde... Hamdi Alkan ile boşanan ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel kıyafetleri ve tiyatrodaki öpüşme sahnesi yüzünden sahnelerinin iptal edildiğini canlı yayında açıkladı. Selen Görgüzel'in sahnede rol arkadaşıyla öpüşmesi gündem olmuştu.

Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel 2.Sayfa programına katıldı. Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan’ın aldığı hediyeleri geri verdiğini söyleyen Görgüzel, "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde iddialı bir klip çeken Görgüzel sahnelerinin bazılarının kıyafetleri yüzünden iptal edildiğini de söyledi.

tmn

Selin Görgüzel açıklamasında "Konserlerim kıyafetlerim yüzünden ve öpüşme sahnem sebebiyle iptal edildi. Menajerim 'üzerimiz çizilmeye başlandı' diye aradı." yorumunda bulundu.

61cb05f317aca91dcc3e8544

ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmüştü. Sahnede Kangı oyunu bölerek Selen Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin alınca gündem olmuştu.

Selen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan'ın ailesine sitemSelen Görgüzel'den eski eşi Hamdi Alkan'ın ailesine sitem


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı ölümden döndüğü anları böyle anlattı! Herkes şoke oldu...Acun Ilıcalı ölümden döndüğü anları böyle anlattı! Herkes şoke oldu...
Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!
Survivor Seda açtı ağzını yumdu gözünü! Olay paylaşım: "Ben çıkınca her şeyi öğrendim..."Survivor Seda açtı ağzını yumdu gözünü! Olay paylaşım: "Ben çıkınca her şeyi öğrendim..."
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.