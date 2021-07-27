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Selen Seyven'den hamile pilatesi

27.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Selen Seyven (35), geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile evlenmişti. Anne olmak için gün sayan Seyven'in karnı burnunda pilates yaptığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

on olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'den geçtiğimiz haftalarda sevindiren haber gelmişti.

Baran Yıldırım ile evli olan Selen Seyven'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Anne olmak için gün sayan Seyven, doktorunun tavsiyelerine uyarak sık sık pilates yapıyor. Seyven'in karnı burnunda pilates yaptığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

HAMİLEYKEN PİLATES YAPILIR MI?

Güçlü pelvik taban kasları doğum sırasında anne adayları için önem taşır. Bu noktada başvurulacak en doğru ve güvenli egzersiz ise pilatestir. Hamilelikte pilatese annenin gebeliğin 12. ve 16. haftası arasında başlaması ve ortalama haftada 2 ya da 3 kez doğuma kadar devam etmesi gerekir.

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Selen Seyven
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