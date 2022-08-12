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Selen Soyder ile Oren Fransez boşandı

12.08.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında nikah masasına oturan Selen Soyder ile iş insanı Oren Fransez, evliliklerini noktaladı.

Selen Soyder ile Oren Fransez boşandı

2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, 7 yıllık evliliğini bitirdi. 2015'te nikah masasına oturan Soyder ile iş insanı Oren Fransez, anlaşmalı olarak boşandı.

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Uzun süredir haklarında çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ikiliden Selen Soyder, boşandıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

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Oyuncu, "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim. Değerli kamuoyunun dikkatine sunulmak üzere... Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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Selen Soyder
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