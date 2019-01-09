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Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

Afife Jale ödüllü iki güçlü isim DasDas'ın yeni oyunu 'Güle Güle Diva!' için bir araya geldi. Genç kalem Firuze Engin'in yazıp yönettiği, Türkiye'nin önemli oyuncularından Selen Uçer'in rol aldığı oyun, 11 Ocak'ta prömiyerini yapacak.

Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

Sadece Türkiye tiyatrosunun değil, aynı zamanda sinema ve ekranın da başarılı oyuncularından olan Selen Uçer, tek kişilik oyunu 'Güle Güle Diva!' ile DasDas'ta her kadının kalbine dokunacak bir hikaye anlatmaya hazırlanıyor. 19'uncu Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde 'Cambazın Cenazesi' adlı oyunuyla Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü kazanan Firuze Engin'in yazıp yönettiği, 11 Ocak'ta prömiyerini yapacak oyun, şöhretinin zirvesindeyken inzivaya çekilen büyük divayı seyircilerle tanıştıracak.

Güle Güle Diva (3)

'Güle Güle Diva'da hastanede sırasını bekleyen bir kadın, geri dönüşün, unutuşun, kaçıp gitmenin ve başka kadınların hüzünlü ve komik öyküsünü anlatacak. 'Güle Güle Diva!', 11-12 Ocak tarihlerinde, Metropol İstanbul'daki yeni yerine taşınan DasDas'ın Atölye sahnesinde izleyicilerle buluşacak.


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