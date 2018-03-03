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Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

Selena Gomez, sevgilisi Justin Bieber’ın doğum gününü Instagram’dan kutladı…

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Selena Gomez, Justin Bieber’ın 24. yaşgünü için en güzel hediyeyi verdi. İlişkilerini Instagram paylaşımı ile resmileştiren Gomez, sevgilisi için “1 Mart, 1994, tanıdığım süper havalı birinin doğduğu gün,” yazdı.

Bieber’ın adı geçmese de herkes bu paylaşımın kime adandığını anladı. Sevgilisinin fotoğrafını yüzünde tuttuğu bir paylaşım yapan Gomez, kısa, öz ama tatlı bir paylaşım yapmış oldu.

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Sevgilisi Bieber’ı Instagram’da takip etmeyen ünlü şarkıcı, bu paylaşımda da kendisini etiketlemedi. Yine de “Jelena”yı Instagram ile resmileştiren Gomez, hayranlarını sevindirdi.

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Anahtar Kelimeler:
selena gomez justin bieber selena ve justin

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