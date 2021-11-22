MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selena Gomez'den zihin sağlığı yatırımı

Selena Gomez'den zihin sağlığı yatırımı

22.11.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena Gomez, gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığına verdiği zarara karşı başlattığı mücadeleyi yatırıma çevirme kararı aldı. Amerikalı şarkıcı zihin sağlığı üzerine bir medya şirketi kuruyor.

Selena Gomez'den zihin sağlığı yatırımı

Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluk ile mücadele eden Selena Gomez, son beş yıldır zihin sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası bu alanda aktivist olarak görülüyordu. Gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını etkilediğini ve sosyal medyanın sahte olduğunu savunan Gomez, yaşadıklarından yola çıkarak yeni bir yatırım kararı aldı.

Selena Gomez, zihin sağlığı üzerine bir medya şirketi kurmak için hareke geçti. Şirketin adı Wonder Mind olacak.

UZUN SÜREDİR SAVUNUYOR

Selena Gomez, daha önce verdiği röportajda, "Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor. Amacım gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gomez aynı nedenle zaman zaman sosyal medya hesaplarını kapatma kararı alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Sosyal medyada olay oldu! Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapıda ve duvarda PKK/YPG detayıSosyal medyada olay oldu! Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapıda ve duvarda PKK/YPG detayı
Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

İntihar ettiği öne sürülmüştü! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İntihar ettiği öne sürülmüştü! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Asgari ücret zammı masada

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.