Selena Gomez'den zihin sağlığı yatırımı

Kelebek hastalığı ve bipolar bozukluk ile mücadele eden Selena Gomez, son beş yıldır zihin sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası bu alanda aktivist olarak görülüyordu. Gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarının akıl sağlığını etkilediğini ve sosyal medyanın sahte olduğunu savunan Gomez, yaşadıklarından yola çıkarak yeni bir yatırım kararı aldı.

Selena Gomez, zihin sağlığı üzerine bir medya şirketi kurmak için hareke geçti. Şirketin adı Wonder Mind olacak.

UZUN SÜREDİR SAVUNUYOR

Selena Gomez, daha önce verdiği röportajda, "Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor. Amacım gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak. Kişisel deneyimlerimden bu imkânsız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Gomez aynı nedenle zaman zaman sosyal medya hesaplarını kapatma kararı alıyor.

