MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selena Gomez'in dekoltesi sosyal medyayı salladı! "Resmen kıyafete sığmamış"

Selena Gomez'in dekoltesi sosyal medyayı salladı! "Resmen kıyafete sığmamış"

26.09.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde iddialı seçimler yaparak dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez son dekolte seçimiyle resmen sosyal medyayı salladı. Selena Gomez'in Paris kombinine "Kabına sığmamış" yorumları yağdı.

"Only Murders in the Building" dizisinde boy gösteren şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yine olay oldu. Instagram'ın en popüler isimlerden şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez son dönemde dekolte seçimleriyle adından söz ettiriyor.

MTV Ödül Gecesi'ndeki kıyafetiyle dalga konusu olan Gomez "Bir daha asla bir meme olmayacağım. Sırf kendim olduğum için alay konusu olmaktansa hiç hareket etmeden dümdüz oturmayı tercih ederim" demişti. Ancak belli ki güzel isim sözünde duramadı.

1

İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı

Paris tarzıyla sosyal medyanın diline düşen Gomez'in dekoltesini görenler "Kabına sığmamış", "Burada 3 Selena var", "Neden göze soktun", "Resmen kıyafete sığmamış" yorumlarında bulundu.

SPL9942588_006

"BİR MODEL DEĞİLİM ASLA OLMAYACAĞIM"

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kilosuna dair yapılan zorbalıklara yanıt olarak "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle büyüledi Kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle büyüledi
Kimse fark etmemişti! O hata sosyal medyayı salladı Kimse fark etmemişti! O hata sosyal medyayı salladı
Esra Erol'u da şaşırttı: "Sabahları yüzümü, akşamları ayaklarımı yıkardı"Esra Erol'u da şaşırttı: "Sabahları yüzümü, akşamları ayaklarımı yıkardı"
Anahtar Kelimeler:
dekolte Oyuncu gecesi aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.