Selena Gomez'in dekoltesi sosyal medyayı salladı! "Resmen kıyafete sığmamış"

"Only Murders in the Building" dizisinde boy gösteren şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yine olay oldu. Instagram'ın en popüler isimlerden şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez son dönemde dekolte seçimleriyle adından söz ettiriyor.

MTV Ödül Gecesi'ndeki kıyafetiyle dalga konusu olan Gomez "Bir daha asla bir meme olmayacağım. Sırf kendim olduğum için alay konusu olmaktansa hiç hareket etmeden dümdüz oturmayı tercih ederim" demişti. Ancak belli ki güzel isim sözünde duramadı.

Paris tarzıyla sosyal medyanın diline düşen Gomez'in dekoltesini görenler "Kabına sığmamış", "Burada 3 Selena var", "Neden göze soktun", "Resmen kıyafete sığmamış" yorumlarında bulundu.

"BİR MODEL DEĞİLİM ASLA OLMAYACAĞIM"

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde kilosuna dair yapılan zorbalıklara yanıt olarak "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" demişti.