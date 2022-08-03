Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel süper minili ayna pozuyla olay oldu

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasına giren Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, değişimiyle herkesi şoke ediyor. Instagram paylaşımlarıyla nefes kesen güzel oyuncu, son olarak mini elbisesiyle ayna pozlarıyla büyüledi.

SÜPER MİNİLİ AYNA POZUYLA OLAY YARATTI

Selena dizisinde sonra adeta bir evrim geçiren ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Hazal Şenel, paylaşımlarıyla mest ediyor.

Son olarak süper mini elbisesiyle ayna pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şenel, fiziğiyle göz kamaştırdı.

Muhteşem güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Hazal Şenel'in pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları Şenel'in pozlarına, "Napıyorsunuz Hazal Hanım" şeklinde yorum yaptı.

İşte güzel oyuncunun son hali;



