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Selena'nın Kıvılcım'ını ve Zülfikar'ını tanıyamayacaksınız! İşte karaktlerin son halleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Hala tekrarları televizyon ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Selena, 2006 yılında başlayıp 2009 yılında son bulmuştu. Dizde üç kız kardeşin koruyuculuğunu üstlenen iyiliğin temsilcisi Selena ve karanlık tarafın temsilcisi Hades’in mücadelesi yer alıyordu. Dizide rol alan Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gizem Güven, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Serkan Şenalp, Gökhan Keser, Ümit Erdim, Selda Özbek, Hakan Altıner gibi oyuncuların son halleri nasıl?

Selena'nın Kıvılcım'ını ve Zülfikar'ını tanıyamayacaksınız! İşte karaktlerin son halleri!

Gelin o isimlerin yıllar içersinde gösterdikleri değişimleri hep birlikte inceleyelim!

SİNEM KOBAL

Yeni klasör (2)4

Diziye adını veren Selena karakterini canlandıran Sinem Kobal, geçen zaman içinde birçok projede yer almasının yanında “eğitim şart” diyerek Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü bitirmiş.

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU

Yeni klasör (2)3

Selana’da kötülüğün temsilcisi Hades karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu çok fazla yapımda oyuncu ve sunucu olarak yer aldı. Oyuncu şimdilerde Güldür Güldür Show’da oyunculuğunu sürdürüyor.

GİZEM GÜVEN

Yeni klasör (2)8

Selena’da Leyla karakterine hayat veren Gizem Güven, Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde eğitimine devam ediyor.

CANSU DEMİRCİ

Yeni klasör (2)6

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci, sonraki yıllarda dizi ve sinema filmlerinde yer aldı. Oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş.

DİLARA KURTULMUŞ

Yeni klasör (2)7
Dilara Kurtulmuş, dizinin küçük kızı Nazlı karakteriyle yer almıştı. Haliç üniversitesinde Moda Tasarım bölümünde eğitimine devam eden Dilara Kurtulmuş, youtube kanalıyla takipçileriyle buluşuyor. Selena'daki o küçük Nazlı şimdi genç bir kız.

HAZAL ŞENEL

Yeni klasör (2)1

Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran oyuncuyu çeşitli yapımlarda görmeye devam ettik. Selena’dan sonra farklı dizilerde rol alan Hazal Şenel, olumlu yönde değişim göstermiş.

SERKAN ŞENALP

Yeni klasör (2)5

Selena dizisinin Ozan’ı Serkan Şenalp, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam edenlerden. “Önce eğitim” diyerek Kocaeli Üniversitesi İşletme ve Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümlerini tamamlamış.

GÖKHAN KESER

Yeni klasör (2)
Burak öğretmen olarak dizide rol alan Gökhan Keser’i ekranlarda diziden sonra da görmeye devam ettik. Oyunculuğun yanı sıra müzik alanında da çalışmalar yapan Gökhan Keser, 2014 yılında yapılan Survivor’da yarışmıştı.

ÜMİT ERDİM

Yeni klasör (2)9
Selena’da Zülfikar karakteriyle rol alan oyuncu, daha sonra da "oyunculuk ve sunuculuk kariyerine devam" dedi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, dizideki halinden oldukça farklı görünüyor.

SELDA ÖZBEK

Yeni klasör (2)2
Selda Özbek, Selena’da üç kız kardeşin yengeleri Aslı’yı canlandırıyordu. Son Olarak Kimse Bilmez isimli dizide rol alan oyuncu geçen zamanda büyük bir değişim yaşamış.

HAKAN ALTINER

Yeni klasör (2)10
Selena’da Ekrem rolünde seyrettiğimiz usta oyuncu; tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını sürdürüyor. Televizyonda son olarak Kimse Bilmez isimli dizide yeniden Selda Özbek ile birlikte rol aldı.


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Anahtar Kelimeler:
selena, kıvılcım, zülfikar,

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