Selena'nın Kıvılcım'ını ve Zülfikar'ını tanıyamayacaksınız! İşte karaktlerin son halleri!

Dilara Kurtulmuş, dizinin küçük kızı Nazlı karakteriyle yer almıştı. Haliç üniversitesinde Moda Tasarım bölümünde eğitimine devam eden Dilara Kurtulmuş, youtube kanalıyla takipçileriyle buluşuyor. Selena'daki o küçük Nazlı şimdi genç bir kız.

Selena’nın Selin’i Cansu Demirci, sonraki yıllarda dizi ve sinema filmlerinde yer aldı. Oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş.

Selana’da kötülüğün temsilcisi Hades karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu çok fazla yapımda oyuncu ve sunucu olarak yer aldı. Oyuncu şimdilerde Güldür Güldür Show’da oyunculuğunu sürdürüyor.

Diziye adını veren Selena karakterini canlandıran Sinem Kobal, geçen zaman içinde birçok projede yer almasının yanında “eğitim şart” diyerek Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nü bitirmiş.

Gelin o isimlerin yıllar içersinde gösterdikleri değişimleri hep birlikte inceleyelim!

HAZAL ŞENEL

Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran oyuncuyu çeşitli yapımlarda görmeye devam ettik. Selena’dan sonra farklı dizilerde rol alan Hazal Şenel, olumlu yönde değişim göstermiş.

SERKAN ŞENALP

Selena dizisinin Ozan’ı Serkan Şenalp, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam edenlerden. “Önce eğitim” diyerek Kocaeli Üniversitesi İşletme ve Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölümlerini tamamlamış.

GÖKHAN KESER



Burak öğretmen olarak dizide rol alan Gökhan Keser’i ekranlarda diziden sonra da görmeye devam ettik. Oyunculuğun yanı sıra müzik alanında da çalışmalar yapan Gökhan Keser, 2014 yılında yapılan Survivor’da yarışmıştı.

ÜMİT ERDİM



Selena’da Zülfikar karakteriyle rol alan oyuncu, daha sonra da "oyunculuk ve sunuculuk kariyerine devam" dedi. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, dizideki halinden oldukça farklı görünüyor.

SELDA ÖZBEK



Selda Özbek, Selena’da üç kız kardeşin yengeleri Aslı’yı canlandırıyordu. Son Olarak Kimse Bilmez isimli dizide rol alan oyuncu geçen zamanda büyük bir değişim yaşamış.

HAKAN ALTINER



Selena’da Ekrem rolünde seyrettiğimiz usta oyuncu; tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını sürdürüyor. Televizyonda son olarak Kimse Bilmez isimli dizide yeniden Selda Özbek ile birlikte rol aldı.



