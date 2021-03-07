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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş son haliyle olay oldu

07.03.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş son haliyle olay oldu

Bir dönemin fenomen dizilerinden biri olan Selena'nın Nazlı'sı, şimdilerde YouTube videolarıyla dikkat çekiyor. Dilara Kurtulmuş son haliyle gündem oldu.

2000’li yılların ortalarında sevilerek izlenen Selena dizisinin oyuncuları şimdilerde bambaşka biri. 2006 yılında yayınlanan dizinin başrollerinde Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi isimler yer alıyordu.

2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı Nazlı olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. Dilara Kurtulmuş büyüdü, değişti.

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Son haliyle gündem olan Dilara Kurtulmuş'un pozlarına beğeni yağıyor. Dilara Kurtulmuş şimdilerde bir YouTuber. Ancak iyi bir teklif gelirse bir sinema filminde rol almak istediğini de her fırsatta dile getiriyor.

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Kurtulmuş bir süre önce "Sihirli Annem yeni kadrosuyla yeni bir dijital platformda başlayacak. Selena da farklı bir kadroyla başlasa neler hissedersin?" sorusunu şu yanıtı vermişti:

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"Doğru bulurum. Biz büyüdük. Böyle bir projede çocuk kitlenin çocuk oyuncuları izlemesi daha ilgi çekici. Çocuklar beni dizide küçük Nazlı bildikleri için şimdiki halimi gördüklerinde 'Hayır sen büyük değilsin, sen dizide küçücüktün' diyorlar. Bu yüzden böyle bir proje yeni bir ekiple yapılsa doğru bulurum."

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Gizem Güven Sinem Kobal
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