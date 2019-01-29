Selendi Belediye Başkanı Dumlupınar, MHP'den istifa etti

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi Belediye Başkanı MHP'li Yasin Dumlupınar, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.

MHP'den 27'nci dönem milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden eczacı Nurullah Savaş'ın yerine Belediye Meclisi'ndeki oylamayla gelen veteriner Yasin Dumlupınar, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs günü göreve başlamıştı. MHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için eski belediye başkanı Nurullah Savaş'ı aday gösterdi. Bu gelişme üzerine de Yasin Dumlupınar, bugün partisi MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Dumlupınar, yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"MHP Genel Merkezi tarafından defalarca şahsımın aday yapılacağı söylenilmesine rağmen, ilçe teşkilatımız, sendikalar, ülkü ocakları, kadın kolları teşkilatımızın adaylığım noktasında hemfikir olmasına rağmen, ne yazık ki hiç dikkate alınmadan eski belediye başkanı tekrar aday ilan edildi. Bunu siz değerli hemşerilerimin takdirlerine sunuyorum. Aldığım siyasi terbiye gereği partimin her zaman ilkelerini savundum. Şahsımı hiçbir zaman Selendi'nin ve teşkilatımızın üzerinde görmedim. Gerek ilçe başkanlığım döneminde gerekse daha sonraki encümenlik ve belediye başkanlığı dönemimde ben, değil biz mantığı ile teşkilatımla birlikte, ekip ruhuyla hareket ettim. Şahsıma karşı yapılan bütün bu olumsuzluklardan sonra MHP'de siyaset yapma imkanımın kalmadığını düşünerek, bugünden itibaren MHP'den istifa ediyorum. Hiç kimseyle bir derdim ya da problemim yoktur. Tek derdimiz Selendi'ye hizmettir."

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