HABER

Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, polis tarafından dağlık alandaki 2 bölgeye düzenlenen operasyonda izinsiz olarak ekildiği belirlenen toplam 279 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, polis tarafından dağlık alandaki 2 bölgeye düzenlenen operasyonda izinsiz olarak ekildiği belirlenen toplam 279 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri söküldükten sonra yakılarak imha edildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dağlık alanda izinsiz hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bölgeye dün öğleden sonra operasyon düzenleyen ekipler, toplam 279 kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri tek tek söküldükten sonra, yakılarak imha edildi.
Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAF

Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıKonya’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İntihar ettiği öne sürülen Serkan'ın dayısı: Yasal yollara başvuracağızİntihar ettiği öne sürülen Serkan'ın dayısı: Yasal yollara başvuracağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.