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  4. Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL para cezası

Selendi’de maske takmayanlara bir günde 45 bin TL para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere bir günde 45 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.Korona virüsü tedbirleri kapsamında, açık alanda maske takmak zorunlu hale gelmişti.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere bir günde 45 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında, açık alanda maske takmak zorunlu hale gelmişti. Selendi ilçesinde de polis ve jandarma ekipleri, kent gelinde denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde ilçede artan vakalar üzerine günlük denetim yapan ekipler, vatandaşları sık sık korona virüsüne karşı uyardı. Polis ve jandarma ekipleri, tüm uyarılara rağmen maske takmayan, mesafe kurallarına uymayan kişileri ise affetmedi. Bu kapsamda 51 kişiye, toplamda 45 bin 900 lira ceza kesildi.
Ekiplerin, kentte denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi.

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