Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (2)

VALİ DENİZ'DEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, herhangi bir uçağın düştüğüne yönelik bir verinin olmadığını belirterek, "Bir vatandaşımız alçaktan geçen bir uçağı görünce 'düştü zannettim' demiş. Aramalar sürüyor, henüz bir iz yok. Bölgedeki havalimanlarını inceledik. Radarlar incelendi, uçağın düştüğüne yönelik bilgi edinilemedi. Ancak her ihtimale karşın bölgedeki araştırmalarımız sürüyor" dedi.

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), (DHA)

