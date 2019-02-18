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Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

ASILSIZ ÇIKTI Manisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı.

Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)

ASILSIZ ÇIKTI
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı. Ekipler, bögledeki arama çalışmalarını sonlandırdı.

Uğur ÇAKMAK - Hasan YİĞEN / SELENDİ (Manisa), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)

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