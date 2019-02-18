Selendi'de uçak düştüğü ihbarı yapıldı (3)

ASILSIZ ÇIKTI
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir uçağın düştüğü yönündeki ihbar, asılsız çıktı. Ekipler, bögledeki arama çalışmalarını sonlandırdı.
Uğur ÇAKMAK - Hasan YİĞEN / SELENDİ (Manisa), (DHA)
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