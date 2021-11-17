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Selenski: Türkiye ile Ukrayna arasındaki "ortaklık derinleşiyor"

17.11.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasındaki açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin "orduları" güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede "Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleleri" ele aldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise görüşmeye ilişkin olarak bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ordularını güçlendirdiğini belirtti. Türkiye ile Ukrayna arasındaki "ortaklığın derinleştiğini" vurgulayan Selenski, "Bu ortaklık ülkelerimizin ordularını güçlendiriyordu. Beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan ile telefon görüşmesinde bu konuların ele alındığını belirten Selenski, Kiev'de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısında Erdoğan ile görüşmeyi umduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının Şubat 2022'de düzenlenmesi planlanıyor.

Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolündeki Donbas bölgesinde Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kullanması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.

Ukrayna ordusu, Türkiye'den bugüne kadar savunma ve havacılık şirketi Baykar tarafından üretilen altı adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldı. Kiev ayrıca Ankara'nın desteğiyle İHA üretimini de gerçekleştirmek istiyor.

Reuters,DW/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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