HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Selfie çekerken canından oluyordu

Selfie çekerken canından oluyordu

18.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef Khashan (19) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Selfie çekerken canından oluyordu

Olay, sabah saatlerinde Amasra küçük limandaki kayalıklarda meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü.

c90bf16dcc9909edd41a55f8d7afc896

Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı. Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Duru'nun ölümü sonrası çıldırtan teklif: Boşuna uğraşmayınDuru'nun ölümü sonrası çıldırtan teklif: Boşuna uğraşmayın
Anahtar Kelimeler:
Bartın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İstanbullulara bayram müjdesi

İstanbullulara bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.