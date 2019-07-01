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Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de bulunan Homurlu şelalesinin tepesinde selfie çekerken kayalıklardan düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa’yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlarken, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.Kayseri’in Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye mahallesinde bulunan Homurlu şelalesine ailesi ile birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre selfie çekmek için şelalenin tepesine çıktı.

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Kayseri’de bulunan Homurlu şelalesinin tepesinde selfie çekerken kayalıklardan düşen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa’yı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlarken, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.
Kayseri’in Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye mahallesinde bulunan Homurlu şelalesine ailesi ile birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre selfie çekmek için şelalenin tepesine çıktı. Burada dengesini kaybeden Timurbuğa gözlerden kaybolurken, yakınları jandarma, AFAD, itfaiye, Türkuaz ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda Serkan Turan Timurbuğa bulunamazken arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Sabahın erken saatlerinde ekipler yeniden Serkan Turan Timurbuğa’yı arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarını yakından takip eden Timurbuğa’nın yakınları ’Çık Turan ne olur çık Allah aşkına’ diyerek feryat etti.

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

Selfie çekerken kayalıklardan düşen gencin yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

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