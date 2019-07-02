Selfie çekerken, suya düşen Serkan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'yı (18) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürdürülüyor. Olay yerine gelip, çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Şehmus Günaydın, "Suyun sert düşmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor" dedi.

Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, 30 Haziran Pazar günü, ailesiyle birlikte gezmek için Homurlu Şelalesi'nin olduğu bölgeye gitti. Timurbuğa, öğleden sonra, şelalenin aktığı bölgedeki kayalıkların üzerine çıktı. Selfie çekmek isterken, dengesini kaybeden Timurbuğa, yaklaşık 10 metre yükseklikten devkazanına düşerek, suda kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Serkan Turan Timurbuğa'ya, 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen ulaşılamadı.

Kayseri Turkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile Konya'dan bu sabah gelen polis dalgıçların katılımıyla arama çalışmaları, 3'üncü gün de sürdürüldü. Öğle saatlerine kadar devam edilen aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye geldi. İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'den bilgi alan Vali Günaydın, "Olayın olduğu andan itibaren devletin tüm birimleri olaya müdahale etti. Konya'dan su altı ekipleri de geldi. Devlet Su İşleri, AFAD, jandarma, gönüllü kuruluşlar ve polis ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Dün akşam yaptığımız temaslar sonucu Mersin'den de bir ekip yola çıktı. Suyun sert düşmesi nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Bu çalışmaları inşallah en kısa sürede sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise valilikle koordineli hareket ederek, arama çalışmalarına destek verdiklerini belirtip, "Kurum ve kuruluşlarımız seferber olmuş durumda. Ailemizin beklentisine cevap vermek için gece gündüz çırpınıyoruz" dedi.

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