HABER

Selfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nde selfie çekmek isterken kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren Serkan Turan Timurbuğa'yı (18), toprağa verildi.

Selfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nde selfie çekmek isterken kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren Serkan Turan Timurbuğa'yı (18), toprağa verildi.
Yahyalı ilçesinde oturan Serkan Turan Timurbuğa, geçen pazar günü, ailesiyle birlikte gezmek için Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne gitti. Timurbuğa, şelalenin aktığı bölgede kayalıkların üzerinde selfie çekmek isterken, dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Timurbuğa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından dün öğlen saatlerinde, kaybolduktan 46,5 saat sonra Timurbuğa'nın şelalede cansız bedenine ulaşıldı.
Timurbağa için bugün Yahyalı'da Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Timurbuğa'nın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Timurbuğa'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Selfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildiSelfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildiSelfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildiSelfie çekerken, suya düşerek ölen Serkan toprağa verildi

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Bolaman havzası ıslah ediliyorBolaman havzası ıslah ediliyor
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyonİstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

İmamoğlu'ndan Demirtaş ile ilgili o soruya yanıt!

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıkınca hastaneye koştular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.