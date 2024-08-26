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  4. Selfie çekeyim derken hayatından oldu! 80 metre yüksekten düştü

Selfie çekeyim derken hayatından oldu! 80 metre yüksekten düştü

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.08.2024 17:24
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Sosyal medyaya yüklemek için öz çekim yapmak isteyen Çek jimnastikçi Natalie Stichova hayatını kaybetti. Çek jimnastikçi Stichova Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda, selfie çekmek isterken 80 metre yükseklikten düştü.

Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Neuschwanstein Şatosu yakınlarında selfie çekmek isteyen 23 yaşındaki Çek jimnastikçi Natalie Stichova, 80 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Stichova'nın arkadaşları, şatonun önünde bir Instagram fotoğrafı çekmek için genç kızın dağın kenarına fazla yaklaştığını o esnada dengesini kaybettiğini söyledi. Kaza esnasında Çek jimnastikçinin yanında erkek arkadaşı David ve iki arkadaşları da vardı.

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6 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

TGRT’de yer alan habere göre, 23 yaşındaki Çek jimnastikçi Stichova, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından 6 günlük yaşam mücadelesinde son nefesini verdi. Geri dönülemez beyin hasarı alması nedeniyle jimnastikçinin ailesi zor kararı vermek zorunda kaldı. Doktorlar yapabilecek bir şey olmadığını söylediğinde yaşam desteğinden çektiler.

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ANISINA SPOR SALONLARINDA MUM YAKILACAK

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Natalie Stichova, sıklıkla dağ zirvelerinde çekildiği fotoğrafları paylaşıyordu. Kulübü Sokol Pribram Spor Jimnastiği, Natalie'yi "etrafına gülücükler saçan biri" olarak andı ve anısına saygı göstermek için spor salonlarında mum yakılabileceğini duyurdu.

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sosyal medya Almanya selfie
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