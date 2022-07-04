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Selfie çekmek isterken olanlar oldu! Kastamonu'da feci olay

04.07.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Tosya'da manzara karşısında özçekim (selfie) yapmak isteyen bir kişinin otomobili uçuruma uçtu. Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı. Öte yandan otomobilin el freninin çekilmediği ve uçuruma kaydığı öğrenildi.

Selfie çekmek isterken olanlar oldu! Kastamonu'da feci olay

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde manzara karşısında özçekim (selfie) yapmak isteyen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili uçuruma yuvarlandı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Kuşçular köyünde ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracından inerek ailesi ile birlikte manzara karşısında özçekim yapmak istedi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, içerisinde kimse yokken aniden hareket etti.

UÇURUMA YUVARLANDI

Kontrolsüzce ilerleyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Olay karşısında şoke olan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Otomobil olay yerine çağrılan vinçle uçurumdan çekilerek kaldırıldı. (İHA)

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Kastamonu
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