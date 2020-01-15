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  4. Selfie uğruna hayatını kaybetti! Annesi isyan etti

Selfie uğruna hayatını kaybetti! Annesi isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Lincoln kentinde yaşayan ve kısa süre önce Avustralya'ya taşınan 21 yaşındaki model Madalyn Davis, sosyal medyada yayınlamak için Diamond Bay'da selfie çekmek istedi. Bakın sosyal medya fenomeni olarak ünlenmek için uğraşan genç kadın, selfie çekmek isterken kendine nasıl bir son hazırladı...

Katıldığı partinin ardından yüksek seyir noktası Diamond Bay'a çıkarak fotoğraf çekmek isteyen genç model, bir anda kayıplara karıştı. Korkunç olay arama ekiplerinin devreye girmesiyle aydınlatıldı.

Zirve noktaya ulaştı ve...

Madalyn Davis, selfie çekebilmek uğruna Avustralya'da arkadaşlarıyla çıktığı zirve noktada yaşamını yitirdi.
BBC'nin haberine göre; 21 yaşındaki genç modelin, Vaucluse bölgesinde arkadaşlarıyla bir partide olduğu belirtildi. Polis daha sonra, saat 6:30'da yedi arkadaşıyla yakındaki Diamond Bay uçurumlarına gittiğini aktardı.
Madalyn'den haber alamayan ekip arama başlattı ve saat 10:30 civarında genç kadının cansız bedenine ulaştı.
Madalyn'in düşmeden önce güneşin doğuşunu izlemek ve selfie çekmek için uçurumun kenarına tırmandığı bildirildi.
Yerel medya, tehlikeli bölgenin Instagram için fotoğraf çekmeye gelen gezginler tarafından popüler olduğunu da kaydetti.
Genç kızın acılı annesi ise sosyal medyada, kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti.
Anne Rebecca Smith, "Madalyn iyi kalpli ve mükemmel bir insandı. Bir hata yaptı. Nasıl bu tip şeyler yazabiliyorsunuz? Küçük kız kardeşi ve erkek kardeşi bu yazdığınız iğrenç yorumları okuyabilir. Bunları hiç düşünmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Anne Smith, "Kızım her zaman ünlü olmak isterdi. Sanal troller siz bunu gerçekleştiriyorsunuz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Madalyn Davis sosyal medya

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