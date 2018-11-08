HABER

Selfie uğruna tabloları perişan ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 08.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

Rusya'da kaydedilen görüntülerde, dört kadın selfie çekmek isterken Dali ve Goya tablolarını perişan etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Rusya'da yaşanan olayda, dört kadın selfie uğruna Dali ve Goya tablolarını perişan etti. Tabloların bulunduğu duvarı deviren kadınlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tablolara zarar veren kadınların o anları...

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada
İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtıİlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tablo selfie Rusya

En Çok Okunan Haberler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada

15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada

İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı

İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı

Atıyla insanların arasına daldı

Atıyla insanların arasına daldı

Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu

Görenleri şaşkına çeviren olay...47 yavrusu birden oldu

Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Kadın sürücü geri viteste dükkana daldı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

Haber sunucusu robot spiker görücüye çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.