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  4. Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı

Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kunduracılar Çarşısı'na konulan, kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykelinin elindeki bronz renge boyalı alçıdan yapılan cep telefonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Keşan Belediyesi tarafından Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, çarşının farklı noktalarına heykeller yerleştirildi. Bronz renge boyalı, alçıdan yapılan kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykeli de çarşının girişine koyuldu. Ancak heykelin elindeki alçıdan cep telefonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek, çalındı. Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiğini görünce tepki gösterdi. Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

DHA

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