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Selfie yerine ölüm taklidi! Yok böyle seyahat fotoğrafı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2019 09:12 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı şehirlerinde önemli yapı ve manzaraları fotoğraflayan Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, çektiği fotoğrafları ile büyük ses getirdi. Rose, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan bazen kaldırım taşından, bazen merdivende bazense bir kayanın üzerinde kendini fotoğraflıyor.

Diğer seyahat tutkunlarından farklı olarak selfie çekmek yerine ölü taklidi yaparak pozlarını paylaşan Stephanie, bu ilginç fotoğraflara isim vermeyi de ihmal etmemiş. İşte 'stefdies' yani Stephanie'nin ölümü isimli fotoğraflar...

Kötlujökull Glacier
La Course
Golden Gate Köprüsü
Brunate Lighthouse
Eiffel Kulesi
San Diego Hayvanat Bahçesi
Notre Dame Katedrali
Arles
Monopoli
Borough Pazarı
İngiltere
Amalfi Plajı
Tuileries Bahçesi
Yamaç paraşütü sonrası
Myrtos Plajı
South Platte Nehri
Lille
Cueva Grande
Roma
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Anahtar Kelimeler:
slefie sosyal medya

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