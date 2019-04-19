Selfie yerine ölüm taklidi! Yok böyle seyahat fotoğrafı

Dünyanın farklı şehirlerinde önemli yapı ve manzaraları fotoğraflayan Stephanie Leigh Rose isimli Fransız sanatçı, çektiği fotoğrafları ile büyük ses getirdi. Rose, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan bazen kaldırım taşından, bazen merdivende bazense bir kayanın üzerinde kendini fotoğraflıyor.
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Diğer seyahat tutkunlarından farklı olarak selfie çekmek yerine ölü taklidi yaparak pozlarını paylaşan Stephanie, bu ilginç fotoğraflara isim vermeyi de ihmal etmemiş. İşte 'stefdies' yani Stephanie'nin ölümü isimli fotoğraflar...
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