Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli teknik heyete olan eleştirilerin dozajı artmaya başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Selim Kosif, "Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu'nun açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçemizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Eleştirilerine devam eden Kosif, "Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği, yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık, yapılan transferlerdeki birçok oyuncu Fenerbahçe'de oynayabileceğini hayal bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

Kosif son olarak başkan Ali Koç'a seslenerek, "Buradan başkanımıza seslenmek istiyorum. Daha fazla geç kalınmadan, Comolli ve Cocu'yu yollayıp yapılan hatadan bir an evvel dönün. Bu ikili Fenerbahçemizi yönetebilecek kapasite değiller" şeklinde konuştu.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ DE İSYAN ETTİ

Bir diğer Fenerbahçe eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari de Phillip Cocu'ya sert eleştiride bulundu.

Zülfikari, 'Cocu ve ekibi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü acilen farketmeli' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.





