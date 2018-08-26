SPOR

Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli camiada eleştiri sesleri yükseldi. Eski yöneticilerden Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'ye sert eleştirilerde bulundular.

Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli teknik heyete olan eleştirilerin dozajı artmaya başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Selim Kosif, "Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu'nun açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçemizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Eleştirilerine devam eden Kosif, "Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği, yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık, yapılan transferlerdeki birçok oyuncu Fenerbahçe'de oynayabileceğini hayal bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

Kosif son olarak başkan Ali Koç'a seslenerek, "Buradan başkanımıza seslenmek istiyorum. Daha fazla geç kalınmadan, Comolli ve Cocu'yu yollayıp yapılan hatadan bir an evvel dönün. Bu ikili Fenerbahçemizi yönetebilecek kapasite değiller" şeklinde konuştu.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ DE İSYAN ETTİ

Bir diğer Fenerbahçe eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari de Phillip Cocu'ya sert eleştiride bulundu.

Zülfikari, 'Cocu ve ekibi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü acilen farketmeli' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

cocu-comolli

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!
Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Selim Kosif isfendiyar zülfikari

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!

Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!

Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!

Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!

Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.