Selim Bayraktar ile Emel Karaköse'nin tedbirli tatili!

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı "Sümbül Ağa" karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Selim Bayraktar, Bodrum'da sezonu açtı. Bayraktar, soluğu sevgilisi Emel Karaköse ile birlikte Gümbet'te aldı.

TEDBİRLİ ÇİFT

Sıcak havanın ve tatilin tadını çıkaran ikili, önceki gün objektiflere yansıdı. İskelede vakit geçiren çiftten Karaköse, sevgilisine bol miktarda güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmedi.

Ardından kendisini Bodrum'un serin sularına bırakan Emel Karaköse, denizin keyfini çıkardı. Sevgilisinden daha fazla ayrı kalamayan Bayraktar da estetik bir balıklama atlayışla suya girdi. Aşıklar, bir süre denizde vakit geçirmeyi tercih etti.



