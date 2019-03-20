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Selim Kotil: Belediye başkanı olduğumda Uber’i yasaklayacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Taksici-Uber davasına katıldı.

Selim Kotil: Belediye başkanı olduğumda Uber’i yasaklayacağım

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Taksici-Uber davasına katıldı. Adliye önünde konuşan Kotil, “Belediye başkanı olduğumda Uber’i yasaklayacağım. Kullanılan uygulamayı durduracağım. O uygulamanın daha gelişmişini milli olan taksicilerimizde kullanmaya başlayacağız” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Çağlayan Adliyesinde görülen Taksici-Uber davasına katıldı. Kotil, taksicilere desteğini göstermek için burada olduğunu belirtti.
“VATANDAŞ UBER KULLANMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR”
Taksicilerin sonuna kadar yanında olduğunu söyleyen Kotil, “Bu mesele sadece taksicilerin meselesi değildir. Ülkemizin kaynakları üzerinde oyun oynanıyor. Önce yerli olanı bitiriyorlar. Daha sonra piyasayı global şirketlere teslim ediyorlar. 19 ay zam yapmıyorsunuz daha sonda mazot zamlanıyor, geçim şartları pahalanıyor ama size zam yapılmıyor. Ama bir kuruş plaka parası ödemeyen Amerikan firmasına Türkiye’nin pazarını açıyorsun. Bir tarafta 1,5 milyon para ödene vatandaş diğer tarafta bir kuruş ödemeyen Amerikan firması var. Belediye başkanı olduğumda Uber’i yasaklayacağım. Kullanılan uygulamayı durduracağım. O uygulamanın daha gelişmişini milli olan taksicilerimizde kullanmaya başlayacağız. Taksici esnafımız zarar ettiriliyor. Zam yapılmıyor. İnsanlara alternatif yol olarak Uber gösteriliyor. Vatandaş o tarafa itekleniyor” dedi.

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