Selim Kotil: İBB, depreme hazırlıklı değil

“Simülasyonlara göre deprem sırasında can kaybımız 10 ila 15 bin kişi. Asıl önemli olan depremden sonrası. Depremden sonra 1.5 milyon insanımızın hayatı tehlikede. Depremde GSM operatörleri çöktü, elektrikler gitti, doğalgaz hatlarında yangın var. Haberleşmeyi nasıl sağlayacaksınız? 200 bin kamu görevlisinin haberleşmesinden bahsediyoruz. 99’da Ecevit canlı yayın arabasının üstünden konuşma yapmak zorunda kaldı. Senin haberleşmeyi sağlayacak bir altyapın var mı? Yok. Açlık, kıtlık hala hatırımızda yağma olayları yaşandı nasıl müdahale edeceksin?”

“İstanbul depreminde kaç bina çökecek? Kaç vatandaşımızı enkaz altında kaybedeceğiz? Bunları hiç düşündünüz mü?” sorularına cevap veren Kotil, şöyle devam etti:

“ASKERİN ŞEHRİN DIŞINA ÇIKARILMASI YANLIŞ”

Olası bir depremde müdahalenin yetersiz olacağını söyleyen Kotil, şunları kaydetti:

"Öğleden sonra saat üçte Allah korusun bir deprem oldu. Beyoğlu’nda yangın var. İtfaiyeci Fatih’te, karısı Bahçelievler’de, çocuğu Bakırköy’de. Bu itfaiyeci ne yapacak? Karısını mı kurtaracak? Çocuğunu mu kurtaracak? Yangına mı gidecek? Bu durumda kullanılabilecek en doğru personel askerdir. Çünkü deprem sırasında ailesinin peşinde koşmayacak tek kişi askerdir. Ailesi başka illerdedir. Hatırlayın 99 depreminde Gölcük’e asker müdahale etti. Şimdi askeri sen yerleşim alanından dışarıya çıkardın. Yanlış. Düşündün mü hiç bunu?"

“OLASI DEPREME KARŞI ÇÖZÜMLERİMİZ HAZIR”

Kotil, bu sorunlara çözümlerinin hazır olduğunu söyledi ve ekledi:

"Geçenlerde sordular: ‘Selim Bey daha dün adaylığınız açıklandı ertesi gün projelerinizi anlatmaya başladınız. Bu nasıl oluyor?’ Ben hergün bu projeleri düşünüyorum. 30 yıldır Genel Başkanımız Prof.Dr.Haydar Baş’ın yanındayım. Birileri cebini doldururken biz aklımızı ve gönlümüzü dolduruyorduk.”

