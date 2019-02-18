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Selim Kotil: İstanbul Boğazı 4 Keban Barajı'na eşdeğer

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil İstanbul Beylerbeyi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Selim Kotil: İstanbul Boğazı 4 Keban Barajı'na eşdeğer

İSTANBUL,(DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil İstanbul Beylerbeyi’nde gazetecilerle bir araya geldi. İstanbul Boğazı’nın altına kurulacak su gülleri projesini anlatan Kotil, su gülleri ile yılda 4 Keban Barajı’na eşdeğer elektrik üretileceğini söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, gazetecilere elektrik üretmek için İstanbul Boğazı'nın altına yapacakları 'su gülleri' projesinin detaylarını anlattı. Karadeniz ve Marmara arasında inanılmaz bir akıntı olduğunu belirten Kotil, "Bu akıntının debisinin toplamı dünyanın en büyük nehri Amazon'dan daha fazla. Yılda toplamda 380 milyon metreküp su akıyor. Bu akıntı İstanbul'un bütün enerji ihtiyacını karşılayabilir. 80 metrelik derinliği olan boğazın dibine üç metrelik su gülleri monte edeceğiz. Bu su gülleri yavaş yavaş dönecek. Bir yılda ürettiği enerji dört tane Keban Barajı kadar olacak" dedi.

"KANAL İSTANBUL AÇILIRSA İSTANBUL KOKAR"

Kanal İstanbul üzerine açıklamalar yapan Kotil, "Bilmiyorlar ki İstanbul'un bütün kanalizasyonu buraya, İstanbul Boğazı'na dökülüyor. Kanal İstanbul açılırsa buranın debisi düşer. Debisinin düşmesi demek İstanbul'un kokması demektir" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Selim Kotil, İstanbul Boğazı'ndan elde edilecek enerji ile Silivri ve Çatalca’da kurmayı planladıkları seralara enerji sağlayarak iklimlendirme maliyetlerinin düşürüleceğini ve vatandaşların daha ucuza sebze meyve yiyeceğini söyledi. Ayrıca otobüslerin tamamının elektrikli olacağını dile getiren Kotil, bu sayede yapılacak tasarrufla İstanbul'daki bütün öğrencilere ulaşımın ücretsiz hale getirileceğini ifade etti.

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