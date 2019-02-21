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Selim Kotil: İstanbul’daki kanalizasyon arıtımı yetersiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Zeytinburnu’nda İstanbullularla buluştu.

Selim Kotil: İstanbul’daki kanalizasyon arıtımı yetersiz

İSTANBUL,(DHA)-BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Zeytinburnu’nda İstanbullularla buluştu. Bütün adayları karşısına çıkmaya davet ettiğini hatırlatan Kotil, İstanbul’daki kanalizasyon arıtımının çok yetersiz olduğunu belirtti.

“İSTANBUL’DA KANALİZASYON ARITMASI YOK”

Benim rahmetli amcam eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aytekin Kotil’dir diyen Selim Kotil, “Amcam Bakırköy’de otururdu. Bakırköy sahilinde palamut tuttuğumuzu bilirim. Uskumru, palamut, lüfer, kalkan boğazın balığıydı. Geçen Sarıyer’de, boğaza giden kanalizasyon borularından biri patladı, kokudan geçilmiyordu. Çünkü İstanbul’da arıtma yok” dedi. İstanbul’daki arıtma işlemlerinin yüzde 80’inin birinci seviye arıtma olduğunu belirten Kotil, “İstanbul’un altını kirlettiler. Boğaz’da balık nasıl dursun? Tabii Ukrayna’ya gider” diye konuştu.

“VAKIFLARA YILDA 850 MİLYON LİRA AKTARILIYOR”

Vakıflara da değinen Kotil, “Belediye her yıl 850 milyon lira vakıflara para aktarıyor. Ne bu vakıflar? Kimin parasını veriyorsun sen oraya? Benim paramı veriyorsun. Peki, sordun mu bana? Sormadın. Arkadaşlar soruyorum: Vakıf nedir? Vakıf şudur: Zengin insanlar bir araya gelir, cebindeki parayı bağışlar ve hayır yapar. Bunlar bir araya geliyorlar cebimizdeki parayı alıyorlar” dedi.

“ÖZEL YETENEKLİ EVLATLARIMIZI ALACAĞIM VE BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEYECEĞİM”

Kotil, "Hz. Ali Efendimiz diyor ki: ‘Çocuklarınızı geleceğe göre yetiştirin.’ Çocuklarımızın geleceğinde yapay zekâ mı var, ok atmak mı var? Belediye her ay 1.5 milyon lira okçuluğa veriyor, her ay. Ben bu paranın 700 milyonuyla 7 ay boyunca devlet üniversitelerinde okuyan ve özel üniversitelerde burslu okuyan 200 bin öğrencimize 500 lira vereceğim. Geri kalan 150 milyonu da sporda, bilimde, sanatta; zeki, başarılı, kabiliyetli, özel yetenekli evlatlarımızı alacağım ve beyin göçünü engelleyeceğim” ifadelerinde bulundu.

Selim Kotil: İstanbul’daki kanalizasyon arıtımı yetersiz

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