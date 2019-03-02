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Selim Kotil: İstanbul’un çöpü altın değerinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul’un çöpünün dahi kıymetli olduğunu belirtti.

Selim Kotil: İstanbul’un çöpü altın değerinde

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul’un çöpünün dahi kıymetli olduğunu belirtti.

Partisinin İstanbul Fatih’teki programına katılan Kotil, CNG ile ticari araçlara ucuza yakıt sağlayacaklarını ve İstanbul’da ticari maksatla kullanılan araçlarda maliyetleri bu sayede düşürüp esnafın zam yapmadan para kazanabilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

İSTANBUL’UN ÇÖPÜ YAKIT OLARAK GERİ DÖNECEK

İstanbul’un çöpünün dahi kıymetli olduğunu belirten Kotil bu çöpü geri kazanacak tesisleri inşa edeceklerini, bu tesislerin halka hizmet edeceğini söyledi. Kotil: “İstanbul’da günde 20 bin ton çöp çıkıyor. İçinde katı atıklar var içerisinde bitkisel atıklar var ve sıvı olarak kanalizasyondan giden atıklar var. Biz bunlara atık diyoruz ama hepsi altın değerinde. Peki biz bu altın değerinde olan atıkları nasıl kullanacağız? Şimdi 100 liraya benzinle gittiğiniz yere 80 liraya LPG ile gidiyorsunuz. İkisi de petrol kaynaklı. Ama biz bu tesislerde üreteceğimiz CNG yani sıkıştırılmış doğalgaz ile bu araca yakıt sağlarsak arabanız 35 liraya aynı yolu gider. Arada inanılmaz bir fark var yani en ucuz ulaşım doğalgaz ile sağlanıyor” dedi.

BİYOGAZ NASIL ELDE EDİLİR?

İstanbul’da biyolojik arıtma yapılmadığını yalnızca kaba atıkların ayrıştırıldığını söylenen Kotil: ”Biz atıkların hem kabasını alacağız hem de bir dizi işlemlerle hem temiz suyu elde edeceğiz hem kalan atığa fermantasyon işlemi yaparak biyogaz üreteceğiz. Bunu ön arıtma yapılan bütün arıtma noktalarına çürütme tankları koyarak yapacağız. Ortaya çıkan metan gazını yani biyogaz dediğimiz şeyi arabalarda kullanacağız. Bu sistemi sadece su arıtırken değil katıları arıtırken de kullanabiliriz. Şimdi bizde de başlatmaya çalıştılar bunu Avrupa’da atıklar toplanırken ayrıştırıyor. Her atık türü için ayrı çöp kovası var. Bizde de var güya. Sen ne yapıyorsun bu atıkla? Ne kadarını geri kazandırabiliyorsun?” ifadelerini kullandı.

TAKSİLERE BELEDİYE OLARAK YAKIT SAĞLAYABİLİRİZ.

Ürettikleri biyogaz ile ticari taksilere yakıt desteği sağlayacağını söylenen Kotil, “Ürettiğimiz biyogazı biz istediğimiz yerde kullanabiliriz. Bugün İstanbul’da 18 bin taksi var. Taksici dertli, taksilere zam yapılamıyor. Şöyle yapacağız İstanbul’un belli yerlerinde belediye bu elde ettiği biyogazı taksicilere kullandıracak. İstanbul’da günde 20 bin ton atık elde ediliyor. Biyogaz tesisi kurmak aşağı yukarı 15 milyon lira bu miktar bin 500 araç için çok fazla değil” dedi.

Selim Kotil: İstanbul’un çöpü altın değerindeSelim Kotil: İstanbul’un çöpü altın değerinde

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