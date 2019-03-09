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Selim Kotil: Su ve doğalgaz faturaları yarıya düşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul BelediyeBaşkan Adayı Selim Kotil Sultangazi’de vatandaşlar ile buluştu.

Selim Kotil: Su ve doğalgaz faturaları yarıya düşecek

İSTANBUL, (DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul BelediyeBaşkan Adayı Selim Kotil Sultangazi’de vatandaşlar ile buluştu. Kotil, “Sayaç okuma bedelini kaldıracağız. İstanbulluların doğalgaz ve su faturalarını en az yarı yarıya düşüreceğiz” dedi.

BTP İstanbul Belediye Başkan Adayı Selim Kotil Sultangazi’de 50. Yıl Kültür Merkezi’nde vatandaşlar ile biraraya geldi.Vatandaşlara Seçim vaatlerini anlatan Kotil, İstanbul’un sorunları hakkında dakonuştu.

“BORULARDAN SIZIP GIDEN SUYUN PARASINI SIZDEN TAHSIL EDIYORLAR”

İstanbul’un altyapı sorununa dikkat çeken Kotil, “İstanbul’da altyapı sorunu var. Altyapıya yatırım yapılmadı. Neden yapılmadı? Altyapıda rant yok. Zaten borulardan sızıp giden suyun parasını sizden, bizden tahsil ediyorlar. Faturaların kabarık olmasının bir sebebi de bu. Su borudan sızıp gidiyor, vatandaş kayıp kaçak bedeli ödüyor. Yok öyle yağma. Biz İstanbul’un altyapısını yenileyeceğiz. Altyapıyı yenilemek demek kayıp bedelinin olmamasıdır. Sadece temiz su da değil. Kirli su da doğaya karışıyor. Bu atıkların doğaya verdiği zarardan haberiniz var mı?” ifadelerini kullandı.

“SAYAÇ OKUMA BEDELİNİ KALDIRACAĞIZ”

Su ve doğalgaz faturalarının fahiş rakamlara ulaştığını söyleyen Selim Kotil, “Bakın, doğalgaz ve su sayaçlarını okumaya geliyorlar. 30 lira sayaç okuma bedeli alıyorlar. Peki, biz bütün bu sayaçlara cep telefonlarındaki gibi bir çip taksak oturduğumuz yerde bu bilgilerin tamamını basit bir işlem ile merkeze alabiliriz. Bu sayede sayaç okuma bedelini kaldıracağız. Bunun dışında yapacağımız indirimler ile İstanbulluların doğalgaz ve su faturalarını en az yarı yarıya düşüreceğiz” dedi.

“İSTANBUL’UN NEFES ALMASI İÇİN ACİLEN AĞAÇ DİKİLMESİ LAZIM”

İstanbul’da hava ve ses kirliliği olduğunu belirten Kotil, “İstanbul’a 2.5 milyon ağaç lazım. İstanbul, Dünya‘daki 50 büyük metropol içinde yeşil alan sıralamasında sondan 2’nci yani 49’uncu metropol. İstanbul’u beton yığını yaptılar. İstanbul’un nefes alması için acilen ağaç dikilmesi lazım. Lale değil, ağaç dikilmesi lazım. Niye mi? Çünkü, bizden karbondioksit yayılıyor, binalardan ısı yayılıyor, arabalardan sera gazı yayılıyor. Yani İstanbul’un üzerinde bir gaz yığını var. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. İstanbul’un nefes alması lazım. Yol kenarlarına dikeceğimiz bir sıra ağaç günde 10 bin aracın egzozunu temizler. Ağaç dikmenin diğer bir faydası ise sesin yerleşim merkezlerine ulaşmasını engeller. İstanbul’da lale devrine son veriyoruz. Millet, bahçe istemiyor; ormanını geri istiyor” şeklinde konuştu.

Selim Kotil: Su ve doğalgaz faturaları yarıya düşecek

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