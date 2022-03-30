Selim Temurci, canlı yayında Gelecek Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

6 muhalefet partisi liderleri ikinci kez bir araya gelmiş, DEVA ve Gelecek Partisi'nin de Millet İttifakı'na dahil olacağı, ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkartılacağı iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, katıldığı bir canlı yayın programında partilerinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Temurci yaptığı açıklamada Gelecek Partisinin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Ahmet Davutoğlu olduğunu söyledi.

"YENİDEN PARLAMENTER SÜREÇ DİYORUZ"

Temurci'nin açıklamasından satır başları şöyle:

“Şu anda iki yıllık dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Yeniden parlamenter süreç diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu’dur. Tayyip Bey'in tek korkusu güçtür. O masada gücü gördü Tayyip Bey. Millet gittiğim her yerde iş güç diyor. Millet her yerde bundan bahsediyor."

