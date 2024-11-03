Selim Terzi’nin resmi ataması yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’nin ataması 2 Kasım 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile resmileşti. Karar 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

SELİM TERZİ KİMDİR?

1981 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelen Selim Terzi Ortaokulu İstanbul İmam Hatip’te, Liseyi Kadıköy İmam Hatip’te tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimine devam etti. Ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.

2002-2007 yıllarında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Selim Terzi bir müddet de Bilişim Sektöründe Pazarlama Sorumlusu olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında Geleceğe Bir Adım Derneği'nin Kurucu Üyeliği'ni yaptı. Daha sonra Geleceğe Bir Adım Projesi'nin Proje Danışmanlığı görevini üstlendi. Aynı yıllar içerisinde Adımgenç Projesi'nin Proje Koordinatörlüğü'nü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ni devam ettirdi.

2007 yılında İstanbul Okulu Kültür Elçileri Projesi'nin Proje Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Adımgenç Projesi ile İstanbul Okulu Kültür Elçileri Projesi için ortak çalışma alanları oluşturdu. 2010-2014 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1 Eylül 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. RİDEF Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan vekilliği görevlerinde bulunan Selim Terzi, Batuhan Mumcu’nun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalemi olarak görev yaptı.

Evli olan Selim Terzi 2 çocuk babasıdır.