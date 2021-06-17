Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programı Kanal D'de başlıyor

Kanal D’de, sunuculuğunu ekranların sevilen mimarı Selim Yuhay’ın yaptığı 'Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim' isimli yepyeni program başlıyor. Programda bu kez evler değil ağır vasıta şoförlerinin adeta ikinci evi olan kabinleri yenilenecek.

Her pazar günü izleyici ile buluşacak programda, yollarda direksiyon sallayan, ailesinden günlerce uzak kalan ağır vasıta şoförlerinin hayatlarına dokunulacak, kabinleri hayallerindeki gibi yenilenecek. Araç, profesyonel bir ekiple çalışılarak sahibine üç günde teslim edilecek.

Selim Yuhay’ın dokunuşu ve usta ekibin yetenekleriyle yenilenen kabinler, ağır vasıta şoförleri için adeta sıcak, konforlu bir ev ortamına dönecek.

'Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim', 20 Haziran Pazar Kanal D’de başlıyor.

