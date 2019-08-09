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Selim’de kavga: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Selim’de iki aile arasında çıkan kavgada, 10 kişi yaralandı.

Selim’de iki aile arasında çıkan kavgada, 10 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şüpheli 15 kişi ise gözaltına alındı.
Kars’ın Selim İlçesi’ne bağlı Yukarı Damlapınar köyüne aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Her iki tarafın birbirlerine sopalarla saldırdığı kavgada 10 kişi yaralanırken, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin araya girmesiyle kavga güçlükle önlendi.
Kavga vücudunun çeşitle yerlerinden yaralanan her iki aileden 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birisi kafasında aldığı darbeden kaynaklı çatlak oluşmasından dolayı ameliyata alındı. Diğer yaralılar ise ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatan jandarma, kavgaya karıştıkları tespit edilen iki aileden 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 15 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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